Estado de sitio en Guatemala: autoridades reportan 293 capturas en el país

El estado de sitio fue decretado tras los ataques, atribuidos al Barrio 18, contra agentes de la PNC. Los operativos continúan a nivel nacional entre el Ejército y la policía.
Durante La Ronda, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, brindó detalles de los primeros resultados por el estado de sitio decretado a nivel nacional.
En los primeros tres días de su vigencia, se han contabilizado 293 capturas de personas en flagrancia, 23 de ellas, integrantes de la pandilla del Barrio 18 y Mara Salvatrucha.
También han incautado 37 armas de fuego, que eran portadas de manera ilegal, así como la recuperación de 205 motocicletas y 73 vehículos.
El domingo 18 de enero, tras los ataques en contra de la Policía Nacional Civil (PNC), se reportó la mayor cantidad de capturas, con 135 personas detenidas, 23 armas incautadas, 79 motocicletas recuperadas y 38 vehículos recuperados.
El lunes 19 de enero, siguieron las capturas, reportándose 116. También se incautaron 9 armas de fuego, se recuperaron 94 motocicletas y 22 vehículos. El martes 20 de enero, las capturas fueron 42.
El estado de sitio estará vigente por 30 días, en los cuales se mantendrán operativos combinados entre PNC y Ejército de Guatemala.