Estados Unidos alerta sobre engaños y estafas para viajar a ese país

Estados Unidos continúa aplicando leyes para mantener la seguridad en la frontera y advierte sobre información falsa sobre rutas alternativas para llegar al país.

La embajada de los Estados Unidos en Guatemala se pronunció desde su cuenta de Facebook, afirmando que cierta información en la que se manifiesta que hay una ruta fácil para cruzar la frontera es falsa.

Autoridades aseguraron que ninguna ruta es fácil y que tampoco se encuentra abierta la frontera para cruces irregulares. (Foto: U. S. Embassy Guatemala City)

La entidad indica en sus redes sociales que no existe una "ruta fácil" y que el país continúa aplicando sus leyes para mantener la seguridad en la frontera, además aseguran que el paso está cerrado y no se ha abierto para cruces migratorios irregulares.

La muralla de metal año con año cobra la vida de miles de migrantes que buscan el sueño americano. (Foto ilustrativa: IStock)

La publicación se presume que es compartida por organizaciones que buscan aprovecharse de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

Migrante muerto luego que fuera abandonado en un ducto de alcantarilla para cruzar la frontera. (Foto: Telemundo)

Estados Unidos trata de minimizar la migración y retornar a sus países de origen a miles de extranjeros que permanecen en suelo estadounidense sin un estatus regular.

*Con información de U.S. Embassy Guatemala