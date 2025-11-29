Estados Unidos alerta sobre engaños y estafas para viajar a ese país

Estados Unidos continúa aplicando leyes para mantener la seguridad en la frontera y advierte sobre información falsa sobre rutas alternativas para llegar al país.
La embajada de los Estados Unidos en Guatemala se pronunció desde su cuenta de Facebook, afirmando que cierta información en la que se manifiesta que hay una ruta fácil para cruzar la frontera es falsa.
La entidad indica en sus redes sociales que no existe una "ruta fácil" y que el país continúa aplicando sus leyes para mantener la seguridad en la frontera, además aseguran que el paso está cerrado y no se ha abierto para cruces migratorios irregulares.
La publicación se presume que es compartida por organizaciones que buscan aprovecharse de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.
Estados Unidos trata de minimizar la migración y retornar a sus países de origen a miles de extranjeros que permanecen en suelo estadounidense sin un estatus regular.
*Con información de U.S. Embassy Guatemala