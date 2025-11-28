La Usac ofrece nuevas opciones de estudio en varios departamentos

La oferta académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) cuenta con licenciaturas, profesorados, carreras técnicas, especializaciones, maestrías y doctorados de distintas disciplinas.
Para este próximo 2026 se incorporan nuevas carreras en varios de los departamentos, con el objetivo de acercar la educación superior a más jóvenes y responder a las necesidades de desarrollo regional.
A través de redes sociales, la Usac anunció estas nuevas licenciaturas y técnicos:
- Para el Centro Universitario de Sololá (CUNSOL) se aperturó la Licenciatura en Turismo y la Licenciatura en Ingeniería Agrónoma en Sistemas de Producción Agropecuaria.
- Centro Universitario de Izabal (CUNIZAB) incorporará la carrera de Médico y Cirujano.
- Centro Universitario de Retalhuleu (CUNREU) ofrecerá el Técnico y Licenciatura en Psicología.
- Además, el Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur (ITUGS) ofrecerá el Técnico Universitario en Mecánica de Aviación
Los requisitos de ingreso deberán ser consultados directamente con cada centro universitario, los cuales incluyen las pruebas requeridas, procesos y entrega de papelería, entre otros específicos por cada disciplina.