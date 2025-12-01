Estados Unidos hará una mayor revisión a las remesas que salen a otros países

-

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un aumento en la vigilancia de las remesas enviadas desde ese país, sobre todo cuando provengan de migrantes sin estatus legal.

La medida forma parte de la Orden Ejecutiva 14159 del presidente Donald Trump, que clasifica la migración irregular como una amenaza para la seguridad nacional.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta nacional para que compañías como Western Union o MoneyGram refuercen sus controles, en especial aquellas que superen cierta cifra.

Si bien dicha oficina federal reconoce que la mayoría de las remesas son legítimas, advirtió que organizaciones criminales han usado envíos pequeños y frecuentes para mover dinero relacionado con narcotráfico, tráfico de personas y lavado.

Por lo anterior, las empresas deberán reportar como sospechosas todas las operaciones iguales o superiores a 2 mil dólares (unos Q15 mil) y cualquier transferencia que muestre indicios de provenir de empleos no autorizados. Estos reportes incluirán la etiqueta FIN-2025-Alert003 para facilitar el rastreo federal.

Las autoridades mantienen una vigilancia estricta sobre el envío de remesas desde Estados Unidos a otros países.

La medida ha generado preocupación entre organizaciones comunitarias, que advierten que el escrutinio afectará a migrantes que realizan envíos legítimos y dependen de las remesas para sostener a sus familias.

Menos beneficios

En paralelo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que se recortarán beneficios fiscales para indocumentados y "otros extranjeros que no califiquen".

Entre los créditos afectados están el de ingreso por trabajo, el crédito adicional por hijos y el crédito de oportunidad americana.

Bessent defendió la decisión al afirmar: "Si estás aquí ilegalmente, no hay lugar para ti en nuestro sistema financiero".

Sostuvo que los beneficios deben preservarse "para los ciudadanos de Estados Unidos".

En ese sentido, el funcionario replicó una publicación del presidente Donald Trump, en la que este último sostiene que un migrante que gana 30 mil dólares al año con su green card recibe "aproximadamente" 50 mil dólares anuales en beneficios para su familia.