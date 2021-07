¡Están de vuelta! Big Time Rush anuncia su regreso a los escenarios

Pese a que la banda no anunció nuevos temas, sus fanáticos están felices con la noticia de su regreso.

Los fanáticos de Big Time Rush dieron fin a la espera luego de 7 años, luego de que la banda anunciara su regreso oficialmente a los escenarios.

Kendall Schmidt, Carlos Pena, Logan Henderson y James Maslow llegan a alegrar a los seguidores con su talento musical.

Recuérdalos aquí:

Tanto las cuentas oficiales de la banda como cada uno de los integrantes cambiaron sus iconos a un fondo rojo, dejando durante días el suspenso.

Pero fue este lunes cuando se anunciaron las nuevas fechas para conciertos.

“Estamos de vuelta, ha pasado un minuto pero no podemos estar más emocionados para verlos, hagámoslo valer por el tiempo perdido”, escribió la banda en su cuenta de Twitter.

Las fechas disponibles que dieron a conocer hasta el momento son el 15 de diciembre en el teatro de Chicago y el 18 de diciembre en Hammerstein Ballroom, Nueva York.