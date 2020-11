Estas son las curiosidades de "Bob el Constructor"

Este 28 de noviembre se cumplen 22 años desde la primera emisión de "Bob el Constructor", estrenada en 1998.

⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

El show fue hecho en Reino Unido y se transmitió en Latinoamérica, desde entonces por Discovery Kids.

El objetivo de esta serie de televisión animada es mostrar a los niños la resolución de conflictos, el trabajo en equipo, la socialización y el aprendizaje.

Trata de las aventuras de un niño llamado Bob, junto a Wendy, su gato Pilchard y sus amigos: Scoop la excavadora, además del camión, la grúa o la mezcladora de cemento. En cada episodio realizan reparaciones, construcciones y otros proyectos donde Bob es albañil, pintor o carpintero, además, protege a sus amigos y les enseña sus conocimientos.

Datos curiosos

1. El programa fue hecho por Keith Chapman para la BBC Televisión.

2. La frase del show es: "Can we fix it? Yes we can!". (¿Podemos arreglarlo? ¡Sí, podemos!).

3. Algunos padres se quejaron de que Bob no tomaba las medidas de seguridad adecuadas y los niños podrían imitarlo, por ello, poco a poco Bob fue incorporando el uso de guantes, gafas de protección y casco, para convertirse en un ejemplo.

4. Bob el constructor hizo una versión del “Mambo No.5” que llegó al número 1 en las listas del Reino Unido. La letra dice: “Unas pocas tejas en el tejado, un poco de impermeabilización, un poco de concreto mezclado con arena, un poco de Bob, el constructor”.

5. La canción "Bob Construye" ha sido traducida a varios idiomas.

6. Al Inicio fue hecho en Stop Motion, con el tiempo se usó Computer-generated imagery CGI (animación por computadora).

El inicio fue hecho en stop motion. (Foto: Oficial)

7. En octubre de 2014 Mattel renovó a "Bob el Constructor" para una nueva serie.

8. A partir de ello el escenario y la apariencia de los personajes cambiaron, Bob y su equipo se mudaron a la bulliciosa metrópolis de Spring City, una localidad estadounidense de la nueva serie que debutó en PBS Kids en noviembre de 2015. Los fanáticos criticaron la transformación.

9. Las voces también cambiaron, con el actor de Harry Potter, Lee Ingleby, reemplazando a Neil Morrissey como la voz de Bob, y Joanne Froggatt y Blake Harrison fueron confirmados como las voces de Wendy y Scoop

10. La versión original del Reino Unido regresó a la televisión estadounidense en Qubo en octubre del 2020.

TE PUEDE INTERESAR: