¡No caigas! Estas son las modalidades de estafa que están causando alarma

  • Por Jessica González
16 de diciembre de 2025, 09:07
Durante la época de fin de año, las estafas suelen incrementarse. (Foto: Shutterstock)

Las estafas suelen incrementarse en esta época, por ello, las autoridades han emitido una alerta para que puedas protegerte de estas modalidades de fraude.

Durante esta época de fin de año, las estafas suelen incrementarse debido al bono adicional que reciben muchos guatemaltecos.

Los delincuentes buscan aprovechar el flujo de efectivo y el aumento en las compras y alquileres de temporada vacacional.

Ante este panorama, el Ministerio Público (MP) hace un llamado para no dejarse engañar y protegerse de cualquier tipo de estafa.

El phishing se ha convertido en una estafa peligrosa. (Foto: Shutterstock)
Según las autoridades, entre las modalidades de estafa más comunes están: 

  • Alquileres
  • Compra de boletos
  • Compra de bienes inmuebles
  • Elaboración de muebles
  • Entrega de bienes/construcción
  • Importación de vehículos
  • Inversiones/Criptomonedas
  • Familiares en problemas
  • Phishing
  • Ofrecimiento de plazas
  • Préstamos en línea
  • Productos y vehículos/compra y venta en línea

Si eres víctima de alguna estafa, no dudes en denunciarlo al 1555.

