¡El frío seguirá! Estas son las recomendaciones para la época

El descenso de la temperatura continuará para estos días. Hasta ahora se han registrado 3 de 16 frentes fríos, por lo que se estima que las bajas temperaturas sigan hasta abril del 2026.
EN CONTEXTO: ¿Hasta cuándo perdurarán las bajas temperaturas en el país?
De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) durante la mañana se esperaba nubosidad y viento.
Por la tarde de este domingo podrán desarrollarse lluvias con actividad eléctrica, para el Occidente, Bocacosta, sur del Antiplano Central y Valles de Oriente.
Por ello, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) generó las siguientes recomendaciones ante este descenso del clima, especialmente porque hay probabilidad que esté acompañado por fuertes vientos.
Las recomendaciones son:
- Asegurar techos de lámina, puertas y ventanas.
- Evita tocar cables de tendido eléctrico.
- Retirar objetos que puedan caer.
- Abrigarse bien, especialmente a niños, bebés y adultos mayores.
- Conducir con precaución, ante la posibilidad de que en carreteras caigan árboles, vallas publicitarias o estructuras que limiten la circulación.
- Preparar la mochila de las 72 horas
Y especialmente reportar cualquier emergencia a las autoridades correspondientes.