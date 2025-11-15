¿Hasta cuándo perdurarán las bajas temperaturas en el país?

Hasta la fecha, se han dado 3 frentes fríos de los 16 que se esperan.
EN CONTEXTO: La temperatura comienza a descender: se prevén 16 frentes fríos en Guatemala
Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que los departamentos que serán más afectados serán:
- Alta Verapaz
- Izabal
- Petén
El frío ha estado acompañado por lluvia en estos departamentos, donde se registran 6,209 personas afectadas como consecuencia de las inundaciones, de acuerdo con las emergencias apoyadas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Desde octubre, la temperatura comenzó a descender, provocando fuertes aires y una sensación helada.
Y según las autoridades, el frío continuará hasta abril del 2026, mes en que se espera recibir al menos 1 de estos frentes previstos.