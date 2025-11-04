Versión Impresa
Estas son las vías alternas debido a manifestaciones en la zona 1 capitalina

  • Por Geber Osorio
04 de noviembre de 2025, 15:45
Ciudad de Guatemala
Las protestas se encuentran en las afueras del Congreso de la República de Guatemala. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Una manifestación de veteranos militares y ciudadanos críticos contra la Junta Directiva del Congreso ha generado un bloqueo vehicular en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, este martes.

Durante la tarde de este martes se han hecho presentes varios ciudadanos a la zona 1 de la ciudad de Guatemala, para realizar manifestaciones.

Estas personas se encuentran en las afueras del Congreso de la República, en la 8a. avenida y 9a. calle de dicha zona.

Las personas se encuentran con carteles y trompetas en las afueras del Congreso. (Foto: Wilder López/colaborador)
Entre los bloques, se encuentran veteranos militares y otros ciudadanos que estarían en contra de la Junta Directiva del Congreso.

En el lugar se encuentras agentes y patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardando el área ante cualquier tipo de inconvenientes.

Por lo tanto, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que las vías alternas hacia el sur del Centro Histórico son: la 2a., 4a., 10a. y 12 avenida.

