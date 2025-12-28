Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Suspenden Pasos y Pedales para este domingo 28 de diciembre

  • Por Maria Fernanda Gallo
28 de diciembre de 2025, 09:19
Este espacio se usa comúnmente para una caminata, actividades recreativas y para dar un paseo en familia. (Foto: Pasos y Pedales)&nbsp;

Este espacio se usa comúnmente para una caminata, actividades recreativas y para dar un paseo en familia. (Foto: Pasos y Pedales) 

La vía permanecerá abierta al tránsito.

PODRÍA INTERESARTE: Las requisas en las cárceles y lo que encontraron las autoridades este 2025

Amílcar Montejo, director de comunicaciones de la Municipalidad de Tránsito, informa que el programa recreativo dominical, Pasos y Pedales, estará suspendido este domingo 28 de diciembre, dado las festividades de fin de año.

El tramo vial utilizado para este evento, desde la zona 9 hasta la Avenida Las Américas, zona 13, se mantiene sin restricciones y con tránsito habitual para este último domingo del año 2025.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar