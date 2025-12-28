Suspenden Pasos y Pedales para este domingo 28 de diciembre

La vía permanecerá abierta al tránsito.
Amílcar Montejo, director de comunicaciones de la Municipalidad de Tránsito, informa que el programa recreativo dominical, Pasos y Pedales, estará suspendido este domingo 28 de diciembre, dado las festividades de fin de año.
El tramo vial utilizado para este evento, desde la zona 9 hasta la Avenida Las Américas, zona 13, se mantiene sin restricciones y con tránsito habitual para este último domingo del año 2025.