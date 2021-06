Covid-19: Este cambio en las uñas podría indicar que ya tuviste el virus

Las personas que han atravesado una infección por Covid-19 identificaron una secuela en las manos tras su recuperación.

Se trata de líneas y surcos en las uñas que aparecen con el tiempo, cuando van creciendo, tras superar el coronavirus, según el epidemiólogo Tim Spector, que ha estudiado la pandemia desde el inicio.

Tras la infección en algunos pacientes, las uñas aparecen descoloridas o deformadas varias semanas después.

Síntomas en las uñas de que se tuvo Covid-19

Un patrón de medialuna roja que forma una banda convexa sobre la zona blanca de la base de las uñas, dos semanas después de ser diagnosticados.

Un patrón de uñas rojas en forma de medialuna y no se han visto antes tan cerca de la base. La aparición podría ser exclusivamente una indicación de infección por Covid-19.

También aparecen hendiduras horizontales conocidas como líneas de Beau, que pueden afectar tanto a las uñas de las manos como a las de los pies.

Estas son las causas

The Conversation afirma que la posible causa podría de esto puede ser el daño a los vasos sanguíneos asociado al propio virus o la respuesta inmunitaria que provoca formación de pequeños coágulos de sangre y la decoloración.

Las hendiduras se producen cuando hay una interrupción temporal del crecimiento por un estrés físico en el cuerpo, como infección, desnutrición o efectos secundarios de medicamentos como quimioterapia.

"Es como una marca en un árbol cuando ha ocurrido un evento y se manifiestan meses después", dijo Spector en declaraciones a Business Insider.

Señal de que se tuvo coronavirus

Según Spector, esto podría ayudar a las personas a averiguar si han tenido Covid-19 anteriormente sin haberlo notado.

"La gente sólo tiene que mirarse las uñas", añadió.

Otros expertos son escépticos:"Esto no siempre tiene que estar relacionado con una infección por coronavirus. Como se ha descrito anteriormente, también puede ser un indicio de gripe o de situaciones de estrés extremo".

Además, las personas no desarrollan automáticamente "uñas Covid" después de una infección por coronavirus. Por lo tanto, la forma más segura de detectar una infección sigue siendo las pruebas, especificaron.

ASÍ LUCEN LAS UÑAS: