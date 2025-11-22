¿Cada cuánto se debe aplicar la vacuna hexavalente?

-

La vacuna hexavalente se aplica para contrarrestar varias enfermedades, como difteria, tétano, tos ferina y poliomielitis, entre otros.

El Ministerio de Salud dio a conocer los ciclos y dosis para aplicar la vacuna hexavalente en el país, mecanismo destinado al combate de la difteria, tétano, tos ferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenza tipo B

Según las autoridades, la aplicación consiste en tres dosis más un refuerzo, por medio de un ciclo que inicia a los dos meses del nacimiento.

La aplicación se programa de la siguiente manera:

Primera dosis: a los 2 meses

Segunda dosis: a los 4 meses

Tercera dosis: a los 6 meses

Refuerzo: a los 18 meses

La vacuna hexavalente empezó a aplicarse en el país en noviembre de 2025. (Foto: MSPAS/Soy502)

La aplicación de la vacuna es gratuita y hay disponibles más de 600 mil dosis adquiridas a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, con una inversión inicial de Q9,492,000 que continuará progresivamente.

"Cada vacuna aplicada es una barrera efectiva contra enfermedades prevenibles. Todas las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas", explicó María del Rosario Orozco, viceministra de Hospitales.

Por su parte, Alma Morales, Representante de la OPS/OMS en Guatemala, destacó que cada persona, sin importar su lugar de residencia o condición, tiene derecho a acceder a servicios de salud seguros, efectivos y de calidad.

Agregó que la vacuna hexavalente simplifica el proceso de vacunación, facilita la labor del personal de salud y mejora la aceptación por parte de las familias, lo que se traduce directamente en mayores coberturas y una protección más equitativa para todos los niños y niñas del país.