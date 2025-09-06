Versión Impresa
¡No madrugues! Este domingo 7 de septiembre amanecerá lloviznando

  • Por Jessica González
06 de septiembre de 2025, 14:40
Para este domingo se prevé lluvias y frío. (Foto: Archivo/Soy502)

Para este domingo se esperan lluvias desde temprano. 

Este domingo 7 de septiembre amanecerá con neblina y posibles lloviznas en valles y sectores montañosos.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) la humedad e inestabilidad atmosférica promoverán nublados con lluvia intensa durante la tarde y noche en todo el territorio nacional.

Estas condiciones pueden promover tormentas locales severas, acompañadas de viento fuerte y granizo.

Autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones para evitar accidentes y enfermedades respiratorias. 

