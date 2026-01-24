Postuladora del TSE iniciará a recibir expedientes de aspirantes este domingo

-

Este domingo 25 de enero iniciará la recepción de expedientes de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Los interesados a postularse como magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tienen del 25 al 28 de enero para presentar su expediente ante la Comisión de Postulación.

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes pueden presentar su papelería desde las 8 horas hasta las 18 horas en el Salón Mayor de la Casa Larrazábal del Congreso de la República, zona 1 capitalina.

Los profesionales el Derecho que quieran participar, deben descargar las guías que la Comisión de Postulación publicó en la página web https://postulaciontse.usac.edu.gt

Requisitos

Ser guatemalteco de origen.

Ser mayor de 40 años.

Abogado colegiado.

De reconocida honorabilidad.

Estar en el goce de sus derechos ciudadanos.

Haber desempeñado un periodo completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad o de haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.

La próxima reunión de la postuladora quedó fijada para el 29 de enero, cuando empezarán a verificar que los expedientes estén completos.

Los comisionado deberán revisar y calificar los expedientes de los postulantes y elaborar un listado de 20 candidatos finales.

Ese listado será enviada al pleno del Congreso de la República que es el ente encarado de elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplemtes quienes integrarán el TSE.