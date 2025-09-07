Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Este es el estado de salud de los tripulantes del carro aplastado por un árbol

  • Por Geber Osorio
06 de septiembre de 2025, 21:12
Dos heridos se reportaron tras la caída del árbol sobre un vehículo. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Dos heridos se reportaron tras la caída del árbol sobre un vehículo. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Una de las personas tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

ARTÍCULO RELACIONADO: Árbol cae sobre vehículo por las fuertes lluvias este sábado en Quetzaltenango

Bomberos de distintas instituciones apoyaron a los afectados por la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre un vehículo en Quetzaltenango.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales asistieron a uno de los tripulantes del automotor, sobre el kilómetro 214.5 de la ruta hacia Colomba Costa Cuca.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron y trasladaron a centro asistencial a uno de los tripulantes. (Foto: Asonbomd)
Bomberos Municipales Departamentales atendieron y trasladaron a centro asistencial a uno de los tripulantes. (Foto: Asonbomd)

A esta persona se le brindó atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque.

El paciente fue trasladado al Hospital Nacional de Coatepeque. (Foto: Asonbomd)
El paciente fue trasladado al Hospital Nacional de Coatepeque. (Foto: Asonbomd)

Mientras que, los Bomberos Voluntarios atendieron al conductor del automóvil, quien presentaba una alteración nerviosa, sin representar mayor peligro.

Pese a la magnitud del percance, los tripulantes salieron con vida, mientras que su vehículo quedó destruido en su totalidad. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar