Este es el estado de salud de los tripulantes del carro aplastado por un árbol

Una de las personas tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.
ARTÍCULO RELACIONADO: Árbol cae sobre vehículo por las fuertes lluvias este sábado en Quetzaltenango
Bomberos de distintas instituciones apoyaron a los afectados por la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre un vehículo en Quetzaltenango.
Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales asistieron a uno de los tripulantes del automotor, sobre el kilómetro 214.5 de la ruta hacia Colomba Costa Cuca.
A esta persona se le brindó atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque.
Mientras que, los Bomberos Voluntarios atendieron al conductor del automóvil, quien presentaba una alteración nerviosa, sin representar mayor peligro.
Pese a la magnitud del percance, los tripulantes salieron con vida, mientras que su vehículo quedó destruido en su totalidad.