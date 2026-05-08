¡Prepárate! Este fin de semana la temperatura alcanzará los 42 grados

El calor intenso persistirá, pero también se prevén lluvias.
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Para este sábado 9 y domingo 10 de mayo se prevé un ambiente cálido y brumoso en la mayor parte del país, con temperaturas elevadas y lluvias dispersas, acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las temperaturas máximas alcanzarán hasta 42 grados en regiones del oriente, entre 39 y 41 grados en Petén y hasta 38 grados en la región del Pacífico.
En la Ciudad de Guatemala se esperan máximas entre 29 y 31 grados.
La institución también advirtió que las altas temperaturas y la inestabilidad atmosférica podrían favorecer tormentas locales severas y aumentar el riesgo de incendios forestales en distintas regiones del país.
Recomendaciones por el exceso de calor
Ante esta ola de calor, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) hizo algunas recomendaciones:
- Beber abundante agua.
- Protegerse del sol.
- Evitar la exposición prolongada.
- Utilizando bloqueador.