El vehículo que terminó empotrado en una pasarela

El vehículo quedó atrapado en la estructura de la pasarela.
La noche del sábado 21 de febrero, un vehículo particular se salió de la vía, haciendo que chocara contra las gradas de una pasarela, ubicada en el Km. 17 de Ruta al Pacífico, Villa Nueva.
Por razones aún no determinadas, el conductor perdió el control del vehículo, impactando varias vallas publicitarias y señalizaciones a lo largo de la ruta.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, acudió a coordinar la seguridad y tránsito del área.