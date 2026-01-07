Versión Impresa
¡Abrígate bien! Este jueves amanecerá con frío y habrá viento ligero

  • Por Jessica González
07 de enero de 2026, 16:27
Las bajas temperaturas seguirán en el país. (Foto: Shuttestock)

Por la noche y madrugada se espera una baja en la temperatura.

Este jueves 8 de enero amanecerá con frío y posible neblina en zonas montañosas.

Las nubes estarán dispersas en el Caribe.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) habrá viento ligero en la ciudad y sur del país. 

Por la tarde y noche bajará la temperatura.

Asimismo, se podrían presentar lluvias y actividad eléctrica en Bocacosta y en las zonas del suroccidente del territorio nacional. 

