¡Abrígate bien! Este jueves amanecerá con frío y habrá viento ligero

Por la noche y madrugada se espera una baja en la temperatura.
Este jueves 8 de enero amanecerá con frío y posible neblina en zonas montañosas.
Las nubes estarán dispersas en el Caribe.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) habrá viento ligero en la ciudad y sur del país.
Por la tarde y noche bajará la temperatura.
Asimismo, se podrían presentar lluvias y actividad eléctrica en Bocacosta y en las zonas del suroccidente del territorio nacional.