Este jueves será un día muy caluroso, pero con viento

Protégete del sol, porque el día estará muy caluroso.
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El ambiente de este jueves 9 de abril será cálido en la mayor parte del territorio nacional.
Aunque se espera viento del norte, habrá mucho calor.
Por la tarde habrá nubosidad dispersa, debido al ingreso de humedad y calentamiento diurno, se prevé incremento de nubes con lluvias dispersas de poca duración.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) espera actividad eléctrica en las primeras horas de la noche, sobre todo en la cadena volcánica y en Franja Transversal del Norte.