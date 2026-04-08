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Este jueves será un día muy caluroso, pero con viento

  • Por Jessica González
08 de abril de 2026, 15:17
Por la noche se esperan tormentas eléctricas. (Foto: archivo/soy502)

Por la noche se esperan tormentas eléctricas. (Foto: archivo/soy502)

Protégete del sol, porque el día estará muy caluroso.

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El ambiente de este jueves 9 de abril será cálido en la mayor parte del territorio nacional. 

Aunque se espera viento del norte, habrá mucho calor.

Por la tarde habrá nubosidad dispersa, debido al ingreso de humedad y calentamiento diurno, se prevé incremento de nubes con lluvias dispersas de poca duración. 

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) espera actividad eléctrica en las primeras horas de la noche, sobre todo en la cadena volcánica y en Franja Transversal del Norte. 

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