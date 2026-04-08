El Irtra abre nuevas vacantes para quienes busquen empleo

El Irtra habilitó nuevas vacantes para quienes estén en busca de una oportunidad laboral.
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El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció dos nuevas ofertas de trabajo.
Enfermero para el Parque de Agua Caliente
Requisitos:
- Título de Enfermero Profesional con registro vigente en el Ministerio de Salud.
- Conocimientos sólidos en RCP, manejo de traumas, vendajes y normativas SSO.
- Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
- Disponibilidad para laborar fines de semana y días festivos.
- Originario o residente de áreas cercanas al parque.
Si te interesa, envía tu CV a: reclutamiento@irtra.org.gt e indica en el asunto ENFERMERO. Tienes hasta el 17 de abril.
Ayudante de cocina para Xocomil
Requisitos:
- Nivel académico básico completo, como mínimo.
- Estudios culminados en cocina internacional y/o guatemalteca.
- Disponibilidad para laborar fines de semana y días festivos.
Si estás interesado, envía tu CV a: asisrrhh4.reu@irtra.org.gt e indica en el asunto AYUDANTE DE COCINA. Tienes hasta el 12 de abril.