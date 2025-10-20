Este lunes 20 de octubre no habrá carriles reversibles

Esta medida se tomó debido a que la circulación de vehículos será menor.
Este lunes 20 de octubre no se habilitarán carriles reversibles en la ciudad, así lo informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Esta medida se tomó debido a que el tránsito vehicular será menor por el asueto.
Sin embargo, Montejo afirmó que se contará con personal y equipo por si surge alguna eventualidad.
En la ciudad, se habilitan diariamente 47 carriles reversibles con el objetivo de agilizar la movilidad vehicular.
De estos, 26 operan en la mañana y 21 en la tarde, facilitando el flujo del tráfico en horas pico.