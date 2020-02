Este es el mapa de las rutas que cubren los buses del Transmetro

Los buses del Transmetro circulan por la mayoría de rutas más transitadas de la ciudad de Guatemala.

La Municipalidad de Guatemala comparte el mapa de las rutas y horarios de estos buses dentro de la ciudad capitalina.

El año pasado se inauguró la Línea 7. Este bus sale desde el parque Colón en la zona 1, pasa por El Periférico hasta llegar a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac)

Mira aquí el mapa:

Mapa rutas Transmetro

Estaciones del Transmetro

Línea 1 (zona 1)

Esta línea funciona de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 8:00 p.m. Los sábado de 5:30 a.m. a 7:00 p.m. y domingo de 6:30 a.m. a 7:00 p.m.

Parque San Sebastián

Mercado Central

Edificio de Correos

Beatas de Belén

Paseo de las letras (8 avenida y 19 calle)

Centro cívico (21 calle entre 7 y 6 avenida “A”)

Sur 2 (5 avenida y 18 calle)

Gómez Carrillo

San Agustín

Parque Centenario

Línea 2 (zona 2)

El servicio es en horario de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 7:45 p.m. Sábado de 5:30 a.m. a 7:00 p.m., horas y domingo de 5:30 a.m. a 7:00 p.m.

Parque San Sebastián

Asunción

Hipódromo del Norte

Simeón Cañas

Jocotenango



Línea 6 (zona 6)

El horario es de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., sábado de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., y domingo de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Plaza Barrios / Fegua

Santa Clara

Parque Colón

La Merced

La Parroquia

IGSS zona 6

Centro zona 6

Academia

Proyectos 4-4, zona 6

Cipresales

Quintanal

Corpus Christi

José Martí

Cerrito del Carmen

Santa Teresa

Iglesia Capuchinas

Beatas de Belén

Línea 12 (zona 12)

El horario es de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 10:00 p.m., sábado y domingo de 4:30 a.m. a 9:00 p.m.

El Calvario

Plaza Municipal

Plaza Barrios / Fegua

Plaza El Amate

Don Bosco

Avenida Bolívar

Santa Cecilia

Trébol

Mariscal

Reformita

El Carmen

Las Charcas

Liceo Javier

Colegio Monte María

Centra Sur

Línea 13 (zona 13)

Funciona en horario de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., sábado y domingo de 5:0 a.m. a 8:00 p.m. Estas son las paradas:

Plaza Barrios / Fegua

Tipografía

Centro Cívico

El Calvario

4 Grados Sur

Exposición

Terminal

Parque de la Industria

Plaza Tívoli

Calle Montúfar

Acueducto

Fuerza Aérea

Hangares

Plaza Berlín

Monumento a Juan Pablo II

Plaza Argentina

Los Arcos

Plaza España

IGSS Zona 9

Seis 26

Torre del Reformador

Plaza de la República

Banco de Guatemala



Línea 18 (zona 18)

En horario de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. sábado de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. y domingo de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Plaza Barrios / Fegua

Santa Clara

Colón

La Merced

Cerrito del Carmen

San Martín

Victorias

Colonia La Atlántida

Las Victorias

San Martín

Capuchinas

Beatas de Belén

Universidad Mariano Gálvez

San Sebastián

Jocotenango

Universidad Mariano Gálvez

