CIV designa nueva viceministra de Edificios Estatales y Obra Pública

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dio a conocer este sábado 20 de diciembre el nombramiento de Heidy Marily Samayoa Hernández como nueva viceministra de Edificios Estatales y Obra Pública, puesto desde el cual tendrá a su cargo la planificación y seguimiento de proyectos vinculados a la infraestructura pública.

Samayoa es ingeniera civil, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y cuenta con experiencia tanto en el sector público como en el privado.

(Imagen: CIV)

Trayectoria

A lo largo de su trayectoria ha participado en la gestión administrativa, asesoría técnica y coordinación de proyectos de infraestructura, con énfasis en el seguimiento de procesos contractuales y el trabajo interinstitucional.

Actualmente cursa una maestría en Gestión de Proyectos en la Universidad Da Vinci de Guatemala, como parte de su formación profesional continua.

Antes de asumir el viceministerio, desempeñó funciones como gerente administrativa, asesora técnica y apoyo directo al Viceministerio de Infraestructura del CIV, donde estuvo involucrada en la coordinación administrativa y legal, así como en la evaluación y monitoreo de proyectos.

(Imagen: CIV)

Su perfil académico se complementa con diplomados y cursos en áreas como vivienda sostenible, pavimentos de concreto, edificaciones sustentables, marketing estratégico y gestión gerencial de operaciones, conocimientos que aportan una visión integral al desarrollo de proyectos técnicos con enfoque social y sostenible, según lo indicó el CIV.