Este martes se reanudan las clases presenciales a nivel nacional

Autoridades confirman que este martes se reanudan las actividades educativas presenciales.
OTRAS NOTICIAS: Frallan Medrano, el noveno agente fallecido tras ataques terroristas
Luego de la suspensión de clases debido a los ataques ocurridos a nivel nacional la mañana del domingo, el Ministerio de Educación confirmó a través de un comunicado, que las actividades escolares regresan a la normalidad a partir de este martes 20 de enero.
"En atención a las disposiciones y lineamientos de seguridad emitidos por las autoridades correspondientes, a partir mañana martes 20 de enero de 2026 las clases se desarrollarán con normalidad en todo el país en los centros educativos privados, por cooperativa y municipales, cuyos ciclos escolares se encuentran en curso", dice el comunicado.
De igual manera, las autoridades confirman que se mantendrán en coordinación con las instituciones responsables de la seguridad pública del país.