¡Cúbrete! Para este miércoles se espera alta radiación solar

El día estará soleado y con fuerte viento.
OTRAS NOTICIAS: ¡Prepárate! Nuevo frente frío podría acercarse al país durante esta semana
Para este miércoles 25 de marzo se espera un amanecer nublado, sobre todo en las zonas montañosas.
El viento soplará del norte en Occidente, Altiplano Central y Oriente.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirma que la mañana estará soleada y con alta radiación solar.
Por la tarde no se descartan lluvias locales y actividad eléctrica en el suroccidente, Bocacosta, sur de Petén y Caribe.
Durante la noche bajará la temperatura en casi todo el territorio nacional.