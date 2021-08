Este es el nivel de protección que genera la vacuna Moderna

Esta vacuna ofrece un alto índice de eficacia y protección ante el virus y algunas mutaciones peligrosas.

Las dosis anticovid comenzaron a administrarse desde hace ya varios meses, a pesar de ello las interrogantes sobre su nivel de protección frente a variantes peligrosas del Covid-19 todavía surgen en la población.

Entre las diferentes marcas de vacunas que figuran entre el mercado para poder combatir el virus mortal, está la dosis Moderna, la cual es fabricada por la industria farmacéutica Biotecnología.

Luego de diversas investigaciones se ha podido saber más sobre el nivel de protección y eficacia de esta sustancia biológica.

Estos son los resultados de protección

Según el Centro de Investigación de Sistemas de Salud Sutter Health del Instituto de Investigación de la Fundación Médica de Palo Alto, en Estados Unidos, detalló que esta vacuna tiene el 94.1 por ciento de eficacia contra el virus del SARS-CoV-2, así como de algunas mutaciones peligrosas del virus.

No obstante, un estudio publicado por The New England Journal of Medicine, brindó detalles sobre la protección o inmunidad que ofrece desde la primera dosis.

Acorde con el artículo, entre los 15 y 21 días de haber adquirido la primera dosis, el índice de eficacia está entre el 52 y 97 por ciento.

Pero la máxima protección se logra alcanzar luego de la segunda y última dosis, misma que puede hacer frente a la variante Delta y Beta