Este es el nombre que Kylie Jenner le dio a su segundo hijo

La empresaria decidió anunciar públicamente el nombre que llevará su segundo hijo.

Su bebé nació el 2 de febrero y se trata de un niño. La famosa ha dicho que quiere tener una gran familia en varias ocasiones, pues su deseo es tener 7 hijos.

Ahora se ha hecho público que Kylie Jenner nombró Wolf (Lobo) a su segundo hijo. La mediática empresaria daba a luz hace diez días a su segundo retoño con el rapero Travis Scott. "We have a name!! Wolf Webster!" (Tenemos el hombre, Wolf Webster!), escribió en su cuenta.

Y es que con más de 310 millones de seguidores y solo 24 años, Kylie Jenner es la segunda persona más popular del mundo en Instagram (solo superada por Cristiano Ronaldo). Y ha utilizado la red social para comunicar el nombre del pequeño.