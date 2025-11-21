Este es el país sede de Miss Universe 2026

-

Durante la gala de la 74 edición de Miss Universe se anunció la sede del concurso para el 2026.

Puerto Rico será el país anfitrión que recibirá a las candidatas a la corona en la 75 edición del famoso certamen.

"Nos honra abrir las puertas de nuestra Isla al mundo, invitando a todos a descubrir nuestra vibrante cultura, belleza inigualable y el encanto único que hacen de Puerto Rico un lugar verdaderamente excepcional", se afirma de manera oficial.

En un video se aprecia los lugares emblemáticos de la famosa Isla del Encanto, Jennifer González Colón, la gobernadora de Puerto Rico, expresó el sentir de los pobladores al ser anfitriones. El anuncio oficial fue realizado por el presidente de la Organización, Raúl Rocha Cantú.

La gala 2026

El próximo año es el 75.º aniversario del concurso, cpor lo que será la "Edición de Diamante". Esto podría dar pie a celebraciones especiales. El día exacto aún se desconoce, sin embargo sí fue anunciado el mes de noviembre.

El escenario será el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como "El Choli", el recinto más grande e importante, con capacidad para más de 18 mil espectadores.

En esta ocasión, de forma oficial se afirmó el compromiso del concurso con la inclusión y la diversidad global.

"Con enorme orgullo hoy anuncio que Puerto Rico será la sede del 75 aniversario de Miss Universe. Un acontecimiento histórico que celebra más de siete décadas de cultura, belleza e inspiración", expresó Rocha.

