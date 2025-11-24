Este es el pronóstico del clima para este 24 de noviembre

El Insivumeh presentó el pronóstico de las condiciones meteorológicas para este 24 de noviembre.
El pronóstico del clima para este 24 de noviembre emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reporta que se prevé ambiente cálido y pocas nubes en la mayor parte del territorio nacional.
Sin embargo, en el caso de Occidente, se prevé el descenso de la temperatura por la noche y madrugada.
Para el área del sureste de Petén y el Caribe, se pronostican posibles lluvias.
En el caso del Altiplano Central, la temperatura que se espera sobre el departamento de Guatemala oscila entre los 15 y 17 grados Celsius como temperatura mínima y un máximo entre los 23 y 25°C.