¿Seguirá el frío? Así estará el clima este primer día de diciembre

Así nos recibirá el primer día del último mes del 2025.
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica que durante la mañana del primer día de diciembre tendremos un ambiente cálido y con nubosidad dispersa en el sur al centro del país.
Sin embargo, autoridades recomiendan continuar abrigándose, dado que al caer la noche se espera que las temperaturas bajen y existe la posibilidad de lloviznas en la Franja Transversal del Norte, Caribe y Sur del Petén.