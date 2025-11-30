Versión Impresa
¿Seguirá el frío? Así estará el clima este primer día de diciembre

  • Por Maria Fernanda Gallo
30 de noviembre de 2025, 14:08
La noche de este lunes continuará con bajas temperaturas. (Foto: Shutterstock)

Así nos recibirá el primer día del último mes del 2025.

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica que durante la mañana del primer día de diciembre tendremos un ambiente cálido y con nubosidad dispersa en el sur al centro del país.

(Foto: INSIVUMEH)
Sin embargo, autoridades recomiendan continuar abrigándose, dado que al caer la noche se espera que las temperaturas bajen y existe la posibilidad de lloviznas en la Franja Transversal del Norte, Caribe y Sur del Petén.

