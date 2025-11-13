¡Ya está listo! Este será el uniforme que usará Guatemala ante Panamá esta noche

La Federación de Fútbol de Guatemala ha dado a conocer el uniforme que utilizará la Selección Nacional en su partido ante Panamá.
TE PUEDE INTERESAR: EN VIVO: Así se vive el ambiente previo al partido de Guatemala vs Panamá
La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) ya tiene listo el uniforme que utilizará la Selección Nacional para esta noche ante su similar de Panamá.
Por lo tanto, por medio de sus redes sociales han publicado que se jugará de blanco en el estadio de El Trébol, la noche de este martes 13 de noviembre.
El partido dará inicio a las 20:00 horas, pero las puertas del estadio ya se encuentran abiertas y los primeros aficionados ya han comenzado a ingresar.
Los guatemaltecos tienen la ilusión de clasificar a su primer mundial en la categoría mayor.
Para eso, Guatemala tendrá que ganar sus últimos dos juegos. El próximo martes 18 recibe a Surinam en el que podría ser el juego definitivo.