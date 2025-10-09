"Este año se graduaba": crimen de adolescente enluta a otra familia guatemalteca

-

El adolescente murió luego de un ataque armado.

La muerte de Pedro Samuel García González, de 17 años, causó dolor en indignación.

El joven se desplazaba sobre la 30 calle de la Calzada Atanasio Tzul, zona 12, cuando fue víctima de un ataque armado.

Bomberos Voluntarios fueron alertados, pero ya nada pudieron hacer. García ya no contaba con signos vitales, pues tenía una herida de arma de fuego en la cabeza.

La madre narró que Pedro estaba por graduarse este año.

Según las primeras versiones, el ataque habría estado relacionado con un intento de robo de su vehículo, pero hasta ahora las autoridades siguen investigando el caso.

El Colegio Osorio Sandoval, establecimiento donde estudiaba la víctima, lamentó lo ocurrido.

Otros adolescentes fallecidos

Valeria del Rosario Ávalos Marroquín, de 18 años, murió este jueves 9 de octubre tras sufrir un trágico accidente.

La joven era estudiante de primer ingreso de Arquitectura del Centro Universitario de Occidente (Cunoc).

Según la investigación preliminar y testigos de la tragedia, Valeria viajaba como pasajera en una motocicleta que brindaba servicio por aplicación, cuando por causas desconocidas resbaló y fue atropellada por un bus de servicio colectivo.

El hecho ocurrió en la avenida Las Américas, zona 1 de Quetzaltenango.

El pasado 29 de septiembre, el Colegio Bautista Shalom confirmó la muerte de Andy Alexis Gómez López de 17 años, pasajero que resultó herido en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico.

El joven falleció horas después de haber sido trasladado en estado delicado al Hospital General San Juan de Dios.

Otro caso que causó indignación fue el de Wendy Dayana Portillo, de 15 años edad, quien falleció luego de estar varios días luchando por su vida en cuidados intensivos del Hospital de San Benito, Petén.

La adolescente sufrió un accidente de tránsito el pasado 7 de septiembre, en donde estuvo involucrada una unidad de la Policía Nacional Civil (PNC).

Portillo iba acompañada de otra adolescente, identificada como Adonay Trujillo, quien sobrevivió pero aún recibe atención especial en un hospital de la capital.