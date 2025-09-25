¡Protégete! Para este viernes 26 de septiembre se espera alta radiación solar

El día amanecerá nublado, pero se mantendrá un ambiente muy cálido.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) prevé para este viernes 25 de septiembre nublados al amanecer, sobre todo en zonas montañosas.
Durante el día habrá alta radiación solar y la velocidad del viento, procedente del norte, variará entre los 20 y 30 kilómetros por hora.
Según las autoridades, por la tarde se presentarán nublados locales con lluvia y actividad eléctrica, especialmente en Bocacosta, Suroccidente, Sur de Valles de Oriente, Sur de Altiplano Central y Sur de Petén.
El resto del país mantendrá una nubosidad dispersa.