Para este viernes se espera un día soleado, pero con mucho viento

Las bajas temperaturas seguirán por la noche y madrugada.
OTRAS NOTICIAS: ¡Se pasó el alto! Auto impacta contra conductor y se da a la fuga (video)
Durante el amanecer de este viernes 13 de febrero, se prevén nublados parciales. Será una mañana cálida y soleada.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), no descarta lluvias en Izabal.
Por la tarde habrá nubosidad dispersa en la mayor parte del territorio nacional, podrían originarse lluvias en Bocacosta.
Por la noche y madruga, la temperatura bajará notablemente, sobre todo en el Occidente.