Para este viernes se espera un día soleado, pero con mucho viento

  • Por Jessica González
12 de febrero de 2026, 15:04
El dia estará soleado y cálido, pero con viento. (Foto: Shutterstock)

Las bajas temperaturas seguirán por la noche y madrugada. 

Durante el amanecer de este viernes 13 de febrero, se prevén nublados parciales. Será una mañana cálida y soleada. 

Sin embargo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), no descarta lluvias en Izabal. 

Por la tarde habrá nubosidad dispersa en la mayor parte del territorio nacional, podrían originarse lluvias en Bocacosta.

Por la noche y madruga, la temperatura bajará notablemente, sobre todo en el Occidente.

