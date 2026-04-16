¡Multado! Esto deberá pagar el conductor por ir contra la vía en el Periférico

Ayer, denunciaron vehículo contra vía en puente El Incienso.



⚠️ Q. 25,200.00 ha sido la multa inicial.



También se confirmaron acciones legales debido al riesgo propio y ajeno que provocó, esto contra propietario del vehículo, informó la #PoliciaMT y #EMETRA. pic.twitter.com/0s1gveIaoP