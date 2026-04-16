¡Multado! Esto deberá pagar el conductor por ir contra la vía en el Periférico

El conductor fue captado manejando contra la vía sobre el Periférico.
EN CONTEXTO: ¡Imprudencia en el Periférico! Conductor circula contra la vía (video)
Un video que circuló en redes sociales puso en evidencia la imprudencia de un conductor en el Periférico.
Las imágenes mostraron al piloto de un auto, tipo sedán, ingresar a una curva e irse contra de la vía sobre el puente del Incienso.
La denuncia llegó a manos de las autoridades, quienes ya accionaron contra el implicado.
Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, confirmó que el conductor ha sido multado y además, se iniciarán las acciones legales correspondientes.
"Esto no es un accidente, es la consecuencia de alguien a quien no le importa la vida de los demás. Es una acción temeraria e irresponsable que pone vidas en riesgo", expresó Montejo.
La sanción asciende a Q. 25,200.00, como multa inicial.
Mira aquí las imágenes: