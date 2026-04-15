¡Imprudencia en el Periférico! Conductor circula contra la vía (video)

La arriesgada maniobra fue captada en video.
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El conductor de un vehículo fue captado circulando contra la vía en un sector del Periférico, zona 7.
Según las imágenes, el piloto agarra un gran tramo, arriesgando no solo su vida, también la del resto de conductores que manejaban en su carril.
Mira aquí el video:
¿Será multado?
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, comentó que hasta ahora no aparece la fecha del incidente ni el número de placa del auto. Tampoco existe un reporte por colisión con un vehículo de esas características.
"Sin estos datos no se puede emitir una sanción", afirmó.
Sin embargo, Montejo aseguró que de dar con el responsable, la multa que recibirá será entre Q500 y Q5 mil.