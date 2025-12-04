Esto debes hacer ante las bajas temperaturas y vientos fuertes

El descenso de la temperatura continuará por varias semanas más, por lo que debes tomar tus precauciones y protegerte.
OTRAS NOTICIAS: ¿Cuándo debe pagarse el aguinaldo?
Durante esta semana se han registrado bajas temperaturas en diferentes regiones del país.
Por ello, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda protegerse del frío, abrigarse bien y cuidar especialmente a los niños y adultos mayores.
Además, debido a que el frío viene acompañado de vientos fuertes, sugiere:
- Cerrar bien las puertas y ventas.
- Asegurar los techos.
- No utilizar objetos pesados como blocks o macetas, ya que podrían caer y ocasionar accidentes.
- Evitar tener contacto con cables de tendido eléctrico.
- Conducir con precaución, ante la posibilidad de que en carreteras caigan árboles, vallas publicitarias o estructuras que limiten la circulación.