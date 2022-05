Feierstein: Giammattei está repitiendo las jugadas de Ortega y Maduro

El asesor de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), Mark Feierstein reaccionó ante las declaraciones de Alejandro Giammattei quien hizo serias declaraciones, según se publicó recientemente.

El asesor principal de USAID, Mark Feierstein se expresó en su red social acerca de los señalamientos del presidente Alejandro Giammattei que fueron revelados por miembros de la Fundación Heritage, Mike González y Mateo Haydar, quienes llegaron al país el pasado 26 de abril, en donde ambos aseguran que Giammattei se quejó de ser "acosado por la Casa Blanca".

Gonzáles y Haydar escribieron un artículo en el Washington Examiner titulado "La administración Biden aplaca a los enemigos latinoamericanos mientras golpea a los amigos estadounidenses". En dicho artículo se asegura que Giammattei acusó al embajador estadounidense en Guatemala, William Popp, "de reunirse con líderes indígenas" para planear derrocarlo.

Artículo del Washington Examines publicado el pasado 25 de mayo 2022. (Foto: captura de pantalla)

"Quieren derrocar a mi gobierno", nos dijo a los dos en español, usando el verbo inequívoco "derrocar", puntualizan los autores del artículo y de la misma forma se indica que Giammattei pedirá el retiro de USAID de Guatemala.

Esto ha provocado un sismo político al que USAID respondió publicando en su red social, el apoyo que esa agencia ha dado al gobierno de Giammattei mediante programas para el crecimiento económico, salud y educación, entre otros.

#EEUU busca una región segura y próspera donde las personas puedan construir un futuro en su país. Apoyamos al @GuatemalaGob impulsando crecimiento económico, empleos, salud, educación y seguridad alimentaria como alternativas a la #MigraciónIrregular. #GeneraEsperanza @USAIDLAC pic.twitter.com/p1lDkOLObK — USAID Guatemala (@USAIDGuate) May 28, 2022

La reacción del asesor

De la misma forma, el asesor de la agencia estadounidense, Mark Feierstein emitió un comentario que dice textualmente: "Giammattei toma prestado del libro de jugadas de Maduro/Ortega y acusa (falsamente) a Estados Unidos de intentar derrocarlo. Espero que sus amigos en Heritage lo estén desengañando de esta tontería".

Mark Feierstein se desempeña como asesor principal de USAID, administra una variedad de prioridades de políticas de esa entidad y lidera la coordinación de la agencia con las otras agencias de política exterior en el gobierno de los EE. UU.

Feierstein se desempeñó anteriormente en USAID como Administrador Asociado y Administrador Asistente para América Latina y el Caribe. También fue Asistente Especial del Presidente Obama y Director Principal de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional.