Lester Martínez comparte cartelera con "Canelo" Álvarez

El petenero Lester Martínez estará en la meca del boxeo mundial el próximo sábado 13 de septiembre, al ser incluido en la cartelera que tendrá como evento estelar el duelo entre el mexicano Saúl Álvarez y el estadounidense Terence Crawford.

Martínez (29 años) llega al gran escenario, en una velada histórica, ante la estrella invicta Christian Mbilli, en la categoría de peso supermediano. Será una noche histórica para el oriundo de Melchor de Mencos.

Los duelos tendrán como escenario el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, y podrá seguirse por Netflix, sin costo adicional. Es una oportunidad enorme para el boxeador guatemalteco.

Se medirá a un camerunés-francés que llega como campeón interino CMB con un récord de 29-0 y 24 nocauts. Lester tiene un 19-0 a su favor y 16KOs.

Recién Martínez tuvo que cancelar su pelear con el francés Pierre Hubert Dibombe, pactada para el 12 de julio en Estados Unidos, por problemas de salud. Antes había derrotado a Joeshon James en cartelera en el Orange Show Events Center, San Bernardino de California, con un KO en el cuarto asalto.

El "Canelo" expondrá sus títulos mundiales del CMB, AMB, OMB y FIB en una noche que promete récords de audiencia.