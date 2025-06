Esto dice Luis Fernando Tena del triunfo histórico de Guatemala

-

El técnico mexicano Luis Fernando Tena destacó la forma en la que sus jugadores encararon el partido ante Canadá y lanzaron los penales en la serie que le dio a Guatemala la clasificación a los cuartos de final de la Copa Oro 2025.

"Jugamos con el corazón por delante. Supimos controlar las emociones porque, aun cuando el árbitro marca el penal, no sé si se equivoca o no; no podíamos perder la estabilidad, teníamos que mantener el control, evitar las tarjetas porque no podemos perder de vista la eliminatoria", dijo el estratega de la Bicolor.

¡Sí se pudo, chapines! pic.twitter.com/lWfggApEL6 — Gold Cup (@GoldCup) June 29, 2025

Valoró la forma en la que los jugadores patearon los penales. "Tienen más calidad de la que ellos mismos creen y hoy lo demostraron. Fue satisfactorio ver la determinación y personalidad con la que patearon los penales. Tiraron con mucha decisión, tiramos 7 y fallamos uno. Hemos crecido mucho en personalidad, carácter y calidad. Hemos ganado confianza y preocupamos a los rivales".

¡¡ !!



-ᴇꜱᴛᴏ ᴇꜱ ꜰ ᴀ ᴍ ɪ ʟ ɪ ᴀ -



✅ᴏʙᴊᴇᴛɪᴠᴏ, ᴇʟ ᴘᴀꜱᴇ ᴀ ʟᴀꜱ ꜱᴇᴍɪꜰɪɴᴀʟᴇꜱ ᴅᴇ ᴄᴏᴘᴀ ᴏʀᴏ

✅ᴏʙᴊᴇᴛɪᴠᴏ, ʜᴀᴄᴇʀ ʙɪᴇɴ ʟᴀꜱ ᴄᴏꜱᴀꜱ

✅ᴏʙᴊᴇᴛɪᴠᴏ, ʜᴀᴄᴇʀ ʜɪꜱᴛᴏʀɪᴀ#VamosGuate #ModoSelección ⚽️ pic.twitter.com/kNyAsSziJJ — FFG (@fedefut_oficial) June 29, 2025

"Practicamos los penales, lanzamos dos cada uno en el entreno de ayer. No esperaba que Lom lo hiciera como lo hizo, porque ayer no lo tiró así. Es un penal en el que te pueden aplaudir o lo falla y acá lo tuviéramos colgado", bromeó Tena.