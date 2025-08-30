No hubo embarazo: Esto dice el MP sobre el supuesto bebé desaparecido en el IGSS

-

Tras los análisis efectuados por las autoridades se determinó que la paciente no estaba embarazada.

La noche de este 29 de agosto, el Ministerio Público (MP) informó que tras la denuncia presentada por la supuesta desaparición de un recién nacido, en el Instituto de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla, este extremo fue descartado.

"Se descarta la existencia, desaparición o secuestro de un recién nacido en dicho centro asistencial", dijo el MP este viernes. Además, que la denuncia se originó tras señalarse la presunta desaparición de un bebé concebido por la señora Evelyn Yesenia Juárez Pérez.

Sin embargo, los videos de videovigilancia del hospital mostraron que: "Juárez ingresó la noche del 27 de agosto en aparente estado de gestación y salió horas después con vestimenta distinta, sin evidenciar signos de embarazo", puntualizó el MP.

También que el libro de ingresos y egresos reveló que Juárez no registró ingreso al área de maternidad para recibir atención médica.

"La evaluación médico forense practicada por el INACIF concluyó que la señora no presenta signos clínicos de embarazo previo, con prueba de embarazo negativa", dijo el MP.

También que tomaron declaraciones testimoniales y que se documentaron las diligencias correspondientes y que se le realiza una evaluación psicológica a Juárez.

"El Ministerio Público continúa con las investigaciones para deducir alguna posible responsabilidad penal por simulación de delito", afirmó el MP.

Esto dice el IGSS

Mientras tanto, el IGSS emitió un comunicado en el que explicó que los resultados confirmaron que la paciente no se encontraba en estado de gestación al momento de su ingreso a dicho centro hospitalario.

"Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la denuncia, el IGSS brindo apoyo y acompañamiento tanto a la afiliada como a las instituciones a cargo de la investigación, poniendo a disposición todos los recursos necesarios para su adecuado desarrollo", indicó el IGSS.