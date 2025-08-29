Reportan la desaparición de un recién nacido en hospital de Igss de Escuintla

-

Autoridades indagan caso de recién nacido desaparecido en el área de maternidad.

Un recién nacido fue reportado como desaparecido en el área de maternidad del hospital del IGSS en Escuintla.

Según la información preliminar, la madre del bebé, Evelin Yesenia Juárez Pérez, denunció que dejó a su hijo bajo resguardo del personal médico mientras acudía a la farmacia del centro asistencial, pero al regresar ya no se encontraba en el lugar.

Elevin Yesenia Juárez, la progenitora fue a la farmacia y cuando regresó su hijo había desaparecido. (Foto: Nuestro Diario)

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó a través de un comunicado que se realizan investigaciones internas y la revisión de las grabaciones del circuito cerrado de cámaras de vigilancia del hospital.

(Imagen: IGSS)

"Nuestras autoridades locales se mantienen en disposición de colaborar con las entidades correspondientes y brindar la información necesaria para el esclarecimiento del caso", indica la publicación.

La labor de búsqueda del recién nacido se realiza junto a personal del Ministerio Público (MP), Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Policía Nacional Civil (PNC). (Foto: Nuestro Diario)

De acuerdo con la institución, el proceso se desarrolla en coordinación con el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Policía Nacional Civil (PNC), con el fin de establecer los detalles del caso.

El IGSS se pronunció a través de un comunicado indicando que iniciaron la revisión de las cámaras de seguridad como parte de la investigación. (Foto: Nuestro Diario)

