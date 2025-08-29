Crónica de la supuesta desaparición de un bebé en Escuintla

-

Hasta ahora, las autoridades manejan varias hipótesis debido a los indicios contradictorios del caso.

La noche del jueves 28 de agosto se reportó en Escuintla el supuesto caso de un recién nacido desaparecido en el área de maternidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Los hechos reportados

El Director del Hospital del seguro social de Escuintla, el Dr. Francisco Xavier Marcenaro Rubio explicó que la mujer identificada como Evelin Yesenia Juárez Pérez llegó al hospital el 27 de agosto junto a su esposo y su suegra.

Elevin Yesenia Juárez, denunció la desaparición de su bebé recién nacido en el IGSS de Escuintla. (Foto: Nuestro Diario)

Ese día ingresaron a las 8:00 horas, pero se retiraron por un problema administrativo relacionado con el carnet.

Posteriormente regresaron a las 10:00 horas y Evelin fue atendida por una ginecóloga.

Según Marcenaro, durante la consulta la paciente solicitó salir al sanitario, pero ya no volvió al área de maternidad.

Cámaras de seguridad muestran que, aproximadamente a las 11:00 horas, ella salió caminando junto a su esposo por los pasillos del hospital; indicando que la doctora les sugirió caminar para agilizar el trabajo de parto.

El Director del Hospital de Escuintla, el Dr. Francisco Xavier Marcenaro Rubio. (Foto: Wilder López/Soy502)

A la 13:00 horas ambos se retiraron para almorzar y el caso de emergencia fue cerrado al no localizar a la paciente tras los llamados del personal, según indican los registros.

Más tarde, a las 15:00 horas, regresaron al IGSS y continuaron recorriendo las instalaciones.

En la noche del 27 de agosto, cerca de las 23:00 horas, el esposo dejó a Evelyn en el área de maternidad y se retiró. Minutos después, las cámaras registraron a la mujer ingresando al sanitario en repetidas ocasiones, donde permaneció hasta las 5:00 horas del día siguiente (el jueves 28 de agosto).

Durante ese lapso, se le observa interactuando con otras mujeres quienes fueron consultadas por investigadores DEIC para constatar que Evelin estuvo presente en el sanitario como el informe lo indica.

(Imagen: captura de pantalla)

A las 5:50 horas, la paciente salió del sanitario con ropa distinta; pues había ingresado con una blusa azul aqua y verde, pero salió vestida de negro.

Además, no se dirigió al área de maternidad, sino que continuó caminando por el hospital.

Entre las 6:00 y las 11:00 horas del 28 de agosto, la señora permaneció en distintos sectores del hospital, pidió prestado un celular a una paciente para llamar a su esposo, y se le vio deambulando junto a él en varias ocasiones.

El esposo mencionó que su pareja le había pedido prestado el celular a una enfermera, para poder llamarlo.

Sin embargo, el registro de las cámaras indica que no fue a una enfermera, sino a otra paciente a quien ella le prestó el teléfono, presentando inconsistencia en las declaraciones, según los informes.

Marcenaro indicó que fue hasta las 14:00 horas del jueves 28 de agosto cuando las autoridades recibieron la alerta sobre un posible bebé desaparecido y ordenaron que ninguna madre saliera del hospital con algún bebé.

Minutos después llegó personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y otras instituciones estatales para iniciar las diligencias.

Inconsistencias en el caso

De acuerdo con Marcenaro, existen dudas sobre si la paciente realmente estaba embarazada cuando se presentó a las instalaciones del IGSS.

Aunque ella presentó un ultrasonido realizado en el Puerto de San José que acreditaba 32 semanas, desde la fecha cuando se realizó el ultrasonido, nunca completó el protocolo para pacientes en labor de parto, como el registro formal y el cambio de bata.

Por su parte, la directora departamental de hospitales del IGSS en Escuintla, Doris Lorena Cifuentes, confirmó que la mujer inició control prenatal en abril de este año en el hospital del Puerto de San José y que su primera cita en el IGSS de Escuintla fue el pasado 13 de junio.

Directora departamental Hospital Escuintla, Doris Lorena Cifuentes. (Foto: Wilder López/Soy502)

Asimismo, indicó que por sus antecedentes médicos, dos cesáreas previas, los médicos habían recomendado programar una nueva cesárea en Escuintla. Además, Cifuentes hizo la observación que la gestación de 32 semanas no ameritaba un trabajo de parto como tal.

Por otro lado, al consultar con el director del IGSS en Puerto de San José, Dr. Gustavo Menéndez aclaró que no refirieron oficialmente a la paciente, sino que ella llegó por decisión propia a las instalaciones del IGSS en Escuintla, siendo orientada por él a la distancia.

Director del IGSS del Puerto de San José, Escuintla (Foto: Henry López/Nuestro Diario

Evaluación pendiente

Por otro lado, el Dr. Francisco Javier Gódinez Jerez, subgerente de prestaciones en Salud del IGSS expresó su preocupación por el caso reportado del recién nacido desaparecido y por las condiciones de la paciente en cuanto a su salud física y mental.

Godínez indicó que al inicio ella se había negado a someterse a las evaluaciones postparto requeridas por el Inacif y el Instituto Técnico de Investigación que hacen constatar los cambios en el cuerpo propio tras dar a luz, indicó.

Dr. Francisco Javier Gódinez Jerez, subgerente prestaciones en Salud IGSS. (Foto: Wilder López/Soy502)

Godinez comentó que este proceso de investigación se ha manejado con transparencia y que el Ministerio Público (MP) tiene en su poder los videos de vigilancia y demás pruebas recabadas.

Hasta ahora, las autoridades manejan varias hipótesis debido a los indicios contradictorios del caso.

Diputado se pronuncia

El diputado Obbed Castañasa, del partido Viva, se pronunció sobre el supuesto caso del bebé desaparecido en el IGSS de Escuintla.

Castañasa calificó el hecho como "muy confuso" y expresó sentirse preocupado y triste por las circunstancias en que ocurrió dentro del hospital.

(Foto: Wilder López/Soy502)

"Como diputado del departamento de Escuintla y en mi papel de intermediario, lo que estoy pidiendo es justicia a quien corresponda, para esclarecer este tema", declaró durante una conferencia realizada la mañana de este viernes junto a directivos de los centros médicos involucrados.

El legislador dijo que solicitó un informe circunstanciado sobre lo sucedido, señalando que no se trata únicamente de un problema local, sino de un caso de interés nacional.

Además, cuestionó la labor de la directora departamental del Igss de Escuintla a quien responsabilizó de una "grave irresponsabilidad" en su papel como supervisora del área hospitalaria.

Sobre el caso, el Ministerio Público (MP) informó a Soy502 que la Agencia Fiscal de la Mujer en Escuintla dirige la investigación, tras recibir una notificación de la Policía Nacional Civil (PNC). .

