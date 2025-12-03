Esto dijo el MP por caso contra Pedro Cuevas

-

El Ministerio Público aseguró que impugnó la resolución de la jueza que dictó sobreseimiento a favor de Pedro Cuevas.

La Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público informó que presentó una apelación en contra de la resolución del 26 de noviembre de la jueza Mayra Méndez, en la cual dictó sobreseimiento a favor del cantante Pedro Cuevas.

De acuerdo con la información proporcionada por el MP, se presentó la impugnación al no compartir el criterio de la jueza.

"La Fiscalía de la Niñez y Adolescencia se encuentra a cargo del expediente en el que figura como sindicado el señor Pedro Cuevas, y dentro del cual ya se celebró una audiencia de etapa intermedia en la que el órgano jurisdiccional competente resolvió dictar sobreseimiento. En ese sentido, el Ministerio Público respeta, pero no comparte la resolución emitida, por lo que ha hecho uso de los medios de impugnación correspondientes, planteando recurso de apelación en contra de lo resuelto", dijo el MP.

Jueza cuestiona investigación del MP

En la resolución dictada por la jueza Méndez, esta hace referencia a falencias en la investigación del MP. También mencionó que no era asegurar la inocencia de Cuevas ni dudar de lo manifestado por la víctima, sino que el MP no cumplió con su papel.

"No está indicando la judicatura de que usted sea inocente de este hecho, tampoco se está manifestando por el otro lado de que la niña haya mentido respecto a estos puntos de los cuales ella declaró, sino lo que se está indicando de que no hubo un abordaje suficiente y necesario para determinar si efectivamente existieron esos elementos sustanciales que motivaron el actuar de una persona de carácter sexual o de carácter erótico, puesto que dentro del contexto no se hizo mención y por el otro lado tampoco esta judicatura hace ver que se está faltando la credibilidad de la niña, sino que se hace observar que hay una falta de tecnicismo investigativo que generó no se superará hasta la siguiente fase", dijo la jueza.

Ante esto, el MP aseguró que trabajó la investigación de manera adecuada.

"El Ministerio Público reitera que todas las investigaciones se realizan con objetividad, imparcialidad y con estricto apego al principio de legalidad, con el único fin de alcanzar la justicia, principalmente en casos en los que se vulnera la niñez y adolescencia guatemalteca, con la cual tenemos un firme compromiso", finalizó el MP.

Jueza que dictó sobreseimiento a favor de Pedro Cuevas, señaló en su resolución: "No está indicando la judicatura de que usted sea inocente de este hecho, tampoco se está manifestando por el otro lado de que la niña haya mentido respecto a estos puntos de los cuales ella declaró" pic.twitter.com/UNGDICWRmn — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 1, 2025

Apelaciones

Además de la apelación presentada por el MP, la querellante Florecita Cobián junto a abogados del Instituto de la Víctima, también apelaron lo resuelto ante la Sala Regional Mixta.

Ahora la Sala deberá conocer los argumentos y resolver si confirma lo resuelto por la jueza o si revoca la resolución. De revocarla, enviaría a juicio a Cuevas por agresión sexual.

Cuevas por su parte, insiste en su inocencia. "En esa etapa la Juez no juzga ni culpabilidad ni inocencia, solo analiza las probabilidades de que los hechos de la acusación sean probados, y eso fue lo que ella resolvió, que no existían suficientes medios de investigación para probar los hechos acusados y por eso decretó el sobreseimiento", dijo anterioremente.

