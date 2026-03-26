Caso Sputnik: FECI esperará a que Giammattei pierda inmunidad para investigarlo

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La FECI aseguró que esperarán a que Alejandro Giammattei deje de ser diputado al Parlacen para iniciar diligencias por el caso de las vacunas Sputnik.

En la presentación de la investigación por la adquisición de las vacunas Sputnik, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) señaló que no era "un megacaso de corrupción", sino uno en donde "hubo incumplimientos", por lo que pidieron la captura de cuatro exfuncionarios.

La FECI manifestó que necesitaba la información de Estados Unidos para poder “proceder” en contra de Miguel Martínez y, en el caso del expresidente Alejandro Giammattei, que esperarán a que se quede sin inmunidad para realizar diligencias.

Según Curruchiche, anteriormente el entonces diputado Aldo Dávila presentó un antejuicio en contra de Giammattei por este caso, pero el mismo fue rechazado.

"Ya hay un fallo de la Corte de Constitucionalidad que viene de una resolución del 29 de marzo del año 2023 donde la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Aparos y Antejuicio, rechaza in limine la diligencia de antejuicio", dijo Curruchiche.

Luego, el jefe de la FECI explicó que analizaron todos los hechos denunciados y en los cuales se basaba el antejuicio anterior, pero que como ya hay una resolución al respecto, no presentarán de nuevo la acción.

"Todos esos hechos que nosotros los analizamos en las denuncias correspondientes, pues ya fueron objeto de un fallo de la Corte de Constitucionalidad", agregó.

Ante esto, aseguró que esperarán a que Giammattei se quede sin inmunidad para realizar diligencias.

"Nosotros técnica y jurídicamente lo que esperaríamos es mejor que el señor Giammattei termine su periodo en el Parlamento Centroamericano y ya no gozaría de antejuicio para ya iniciar las diligencias correspondientes", manifestó.

Feci esperará a que Alejandro Giammattei termine su periodo como diputado al Parlacen para "iniciar con las diligencias", porque un antejuicio en contra de él ya fue rechazado. pic.twitter.com/CG5mXK53F5 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 26, 2026

Las vacunas Sputnik

La FECI finalmente presentó la investigación por la adquisición de las vacunas Sputnik.

Según Curruchiche, fueron cerca de 12 denuncias las que ingresaron por este tema. Además de indicar que algunos medios de comunicación, diputados y particulares estaban tratando de sacar provecho del caso.

El jefe de la FECI dice que los fiscales llevaron a cabo una investigación minuciosa en la que detectaron irregularidades, pero la acusación se centra en cuatro exfuncionarios del gobierno pasado, sin incluir a Alejandro Giammattei ni Miguel Martínez, quienes aparecían en las denuncias presentadas.

"Al analizar este acuerdo detenidamente, pudimos establecer una serie de irregularidades que para el Ministerio Público conllevan la constitución de delitos. Muchas de estas cláusulas del convenio eran muy difíciles de que el Estado de Guatemala las cumpliera. Y sin embargo, aquí es donde ya entra qué papel jugó la exministra de Salud en ese entonces", dijo Curruchiche.

Según la FECI, hubo posibles delitos porque Rusia no cumplió con parte del convenio y Guatemala no exigió, además de recibir vacunas que estaban próximas a vencer.

"Lo que hizo el estado de Guatemala fue adquirir de esas 16 millones (de vacunas) pero como no vinieron, solo mandaron 8 millones. Es decir, 4 millones del componente 1 y 4 millones del componente 2; solo vino únicamente el 50 %. Cada componente, el 1 y el 2, tenía un costo de 19.95 dólares", aseguró Curruchiche.

Las órdenes de captura

La FECI pidió la orden de captura en contra de cuatro exfuncionarios, entre ellos:

Amelia Flores, exministra de Salud, por falsedad ideológica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación.

Nancy Pezzarossi, exviceministra por abuso de autoridad.

Rommel Noguera Ávila, exjefe del Departamento Financiero del MSPAS por abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Erick Delgado Urbina, exjefe del Departamento Administrativo del MSPAS por abuso de autoridad.

"Toda esta investigación que se ha llevado a cabo, y que algunas personas pensaban que era un megacaso de corrupción, simplemente lo que hubo acá es incumplimientos", expresó Curruchiche, al terminar de presentar el caso.