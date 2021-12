Esto dijo el portero que recibió el último gol del Kun Agüero

El portero del Real Madrid le dedicó unas palabras al "Kun" Agüero por su retiro

Varias figuras del fútbol se pronunciaron por el retiro del Kun Agüero y el portero del Real Madrid, Courtois no fue la excepción para dedicarle unas palabras.

El portero de Bélgica que tuvo el honor de ser el que encajó el último gol de Agüero compartió una fotografía junto a las siguientes palabras: "Querido Kun ha sido un placer tenerte como rival. Te deseo lo mejor, te mando mucho ánimo y me guardo esto para siempre, tu último gol. Un abrazo amigo, nos vemos en el Among Us!".

Querido @aguerosergiokun ha sido un placer tenerte como rival. Te deseo lo mejor, te mando mucho ánimo y me guardo esto para siempre, tu último gol . Un abrazo amigo, nos vemos en el Among Us! pic.twitter.com/64CDX9eVDH — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) December 15, 2021

El retiro del Kun

El delantero argentino del Barcelona, Sergio 'Kun' Agüero, anunció este miércoles 15 de diciembre que abandona el fútbol profesional debido al "problema" de corazón.

"Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional", afirmó Agüero, muy emocionado, en un acto en el Camp Nou, en el que confirmó que los médicos le dijeron que "lo mejor era dejar de jugar".