Madre del "Inquieto" se pronuncia tras ser detenida (video)

Alias "El Inquieto" es uno de los 20 reos que se fugó de la cárcel de Fraijanes II.

Los padres de José Carmelo Sinay Ortiz, alias "El Inquieto", fueron capturados el pasado jueves, en un inmueble ubicado en la aldea El Pajón, del municipio de Santa Catarina Pinula.

Se trata de Irma Yolanda Ortiz Peralta, de 63 años, y de Carmen Sinay López, de 65, quienes son acusados de asesinato y asociación ilícita, al igual que su hijo, según las autoridades.

Soy502 pudo hablar este viernes con Irma Ortiz, mientras se encontraba en Tribunales, quien según mencionó, se dedica a vender chiles rellenos y tamales.

Asimismo, al cuestionarle sobre el oficio de su esposo Carmen Sinay, mencionó que él solamente trabaja de albañil.

Cuando se le preguntó el por qué su hijo se pudo haber involucrado en las pandillas del Barrio 18, dijo que "yo no sé nada, no tengo comunicación con él y solo Dios sabe por qué lo hizo".

Además, dijo que "de pequeño era un muchacho muy trabajador y le gustaba jugar pelota".

Entrevista con la capturada Irma Ortiz, madre de José Sinay, alias "El Inquieto", quies es uno de los 20 reos fugados en Fraijanes 2.



Video: Estuardo Paredes / Soy502 pic.twitter.com/PvM0ft2DMf — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 17, 2025

"Somos honrados y trabajadores"

Por lo tanto, dice sentir dolor por el "camino" que tomó su hijo y que "le pide a Dios que le de fuerzas y fortalezca su vida espiritual y le ayude a pasar esta prueba", refiriéndose a su captura.

Video: Estuardo Paredes / Soy502 pic.twitter.com/saAFk6JikC — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 17, 2025

Irma Ortiz mencionó que es injusto que a ella y a su esposo los hayan detenido, porque a pesar de ser padres de "El Inquieto", ellos no tenían comunicación con su hijo y tampoco lo veían.

Por último, le pide a las autoridades que investiguen bien los casos, ya que según afirmó, ellos son "dos padres honrados y trabajadores".