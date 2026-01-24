Desde chalecos hasta granadas: Esto encontraron en Renovación I tras requisa masiva

-

Luego de los disturbios masivos registrados en los penales de Renovación I, Fraijanes II y sector 11 del preventivo de zona 18, autoridades buscan retomar el control total.

Varios agentes del Sistema Penitenciario (SP) el pasado 17 de enero, fue rehenes por parte de los reos en estos penales. Esto ocasionaría también un incendio masivo en Renovación I, Escuintla.

(Foto: PNC)

Además de otros disturbios realizados en la ruta a Taxisco, misma que conduce al penal. Por ello, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con el Ejército de Guatemala, activaron protocolos de seguridad para recuperar el control.

(Foto: PNC)

Esto finalmente desató una ola de ataques violentos directos a agentes de la PNC, en distintos municipios y zonas de la ciudad de Guatemala; ataques que provocaron la muerte de 10 agentes y derivaron en la implementación de un estado de sitio por 30 días

Requisa masiva en Renovación I

Luego de estos hechos, las autoridades continúan redoblando los operativos para recuperar el control total del centro penitenciario. Por lo que se realizó una requisa masiva hallando:

Sustancias ilícitas como piedras de crack y una bolsa con marihuana

una bolsa con marihuana Dos casquillos de fusil percutidos



Una granada de fragmentación

Dos pistolas calibre 38 especial, con dos tolvas y 52 municiones

Doce teléfonos celulares

Tres cargadores para celular

Llaves para grilletes

(Foto: PNC)

(Foto: PNC)

También se rescató recursos del SP que fueron retenidos durante los disturbios:

Seis chalecos antibalas

Un chaleco táctico antidisturbios,

Catorce caretas anti gas lacrimógeno

Un par de botas, 4 pares de grilletes y 3 tonfas

Doce radios portátiles junto a 14 cargadores de radios portátiles

2 granadas de gas lacrimógeno

Tres tolvas para fusil, 5 tolvas para pistola

Dos detectores de metal, bocinas y equipos de cómputo.