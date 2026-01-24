Desde chalecos hasta granadas: Esto encontraron en Renovación I tras requisa masiva

Luego de los disturbios masivos registrados en los penales de Renovación I, Fraijanes II y sector 11 del preventivo de zona 18, autoridades buscan retomar el control total.
Varios agentes del Sistema Penitenciario (SP) el pasado 17 de enero, fue rehenes por parte de los reos en estos penales. Esto ocasionaría también un incendio masivo en Renovación I, Escuintla.
Además de otros disturbios realizados en la ruta a Taxisco, misma que conduce al penal. Por ello, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con el Ejército de Guatemala, activaron protocolos de seguridad para recuperar el control.
Esto finalmente desató una ola de ataques violentos directos a agentes de la PNC, en distintos municipios y zonas de la ciudad de Guatemala; ataques que provocaron la muerte de 10 agentes y derivaron en la implementación de un estado de sitio por 30 días
Requisa masiva en Renovación I
Luego de estos hechos, las autoridades continúan redoblando los operativos para recuperar el control total del centro penitenciario. Por lo que se realizó una requisa masiva hallando:
- Sustancias ilícitas como piedras de crack y una bolsa con marihuana
- Dos casquillos de fusil percutidos
- Una granada de fragmentación
- Dos pistolas calibre 38 especial, con dos tolvas y 52 municiones
- Doce teléfonos celulares
- Tres cargadores para celular
- Llaves para grilletes
También se rescató recursos del SP que fueron retenidos durante los disturbios:
- Seis chalecos antibalas
- Un chaleco táctico antidisturbios,
- Catorce caretas anti gas lacrimógeno
- Un par de botas, 4 pares de grilletes y 3 tonfas
- Doce radios portátiles junto a 14 cargadores de radios portátiles
- 2 granadas de gas lacrimógeno
- Tres tolvas para fusil, 5 tolvas para pistola
- Dos detectores de metal, bocinas y equipos de cómputo.