Autoridades realizan requisa masiva en Renovación I, Escuintla

Fuerzas de seguridad realizan un operativo en el Centro Carcelario de Máxima Seguridad Renovación I, en Escuintla.

Cientos de elementos de fuerzas especiales fueron movilizados para iniciar a realizar una requisa masiva en las instalaciones del centro carcelario, este 23 de enero desde horas de la mañana.

Luego de los motines simultáneos realizados en este penal y en Fraijanes II y sector 11 del preventivo de zona 18, el pasado 17 de enero, operaciones en conjunto con el Ejército de Guatemala, Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario (SP) continúan.

(Foto: Jorge Morales/Nuestro Diario)

Estos operativos se llevaron a cabo después de que terroristas de la mara 18 tomaran control de los penales y retuvieran al personal de SP, como consecuencia de la suspensión de privilegios de visitas y comodidades.

Las inspecciones masivas dentro de esta cárcel busca determinar e incautar objetos de contrabando.

(Foto: Jorge Morales/Nuestro Diario)

Las “consecuencias”

Las privaciones y el aumento de seguridad en los penales previas al 17 de enero, habrían causado el descontento por los privados de libertad, que a través de la organización y liderazgo de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el “Lobo”, líder terrorista del “Barrio 18”, organizo estos disturbios, según el Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, a través de una conferencia de prensa.

Un incendio dentro de las instalaciones, además de un vehículo incendiado y una cadena humana por parte de los familiares de los reos, habrían sido los eventos suscitados durante el motín en Renovación I, mientras los miembros terroristas del Barrio 18 tomaban torres de vigilancia y se movían con toda libertad las autoridades redoblaban esfuerzos y seguridad para retomar el control.

Mismo, que se logró durante la mañana del 18 de enero. Pero, desataría una ola de ataques violentos directos a agentes de la PNC, en distintos municipios y zonas de la Ciudad de Guatemala.

Lo anterior, ocasionaría que 10 agentes perdieran la vida por proyectiles de arma de fuego. Gobernación, denomino “ataques cobardes” dado que los agentes fueron heridos por la espalda.

*Información en desarrollo.